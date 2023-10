Un "voto castigo". Cosi' le principali testate hanno definito il risultato delle elezionidisputate inche hanno visto un duro rovescio dei candidati della coalizione progressista del presidente Gustavo Petro, il "Pacto Historico". Nella capitale Bogota', di cui Petro e' ...

Regionali in Colombia, "voto castigo" boccia il presidente Petro - Mondo - Ansa.it Agenzia ANSA

