Real | Perez vuole il dream team | Mbappé e Haaland insieme

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il piano di Florentino, presidente DelMadrid, per le prossime sessioni di calciomercato. I dettagli Secondo quanto riportato da El Chiringuito TV, Florentinonon sembrerebbe volersi accontentare del solo arrivo di Kylianla prossima estate. Il francese arriverebbe infatti a parametro zero dal PSG, permettendo così un altro grosso investimento sul mercato. Il sogno è quindi quello di strappare Erlingdal Manchester City per formare una squadra da sogno con la stella francese, Vinicius e Jude Bellingham.

...Mbappé sia ormai da qualche anno un obiettivo di mercato delMadrid è un po' il segreto di Pulcinella. Dopo non essere riuscito a portarlo in Spagna alla prima occasione utile, Florentino...

In particolare in queste ore è rimbalzata una voce dalla Spagna, precisamente da El Chiringuito, che farà sobbalzare i tifosi del Real Madrid dal divano. Se è risaputo che Kylian Mbappé è l'obiettivo ...Convinto dagli exploits di Bellingham, il presidente Florentino Perez sogna di dare vita ad un tridente da sogno: ma per il francese è in arrivo un ...