Real Madrid | Vinicius Junior rinnova il contratto con i blancos fino al 2027

(Di martedì 31 ottobre 2023) IlCF e Vini Jr. hanno concordato di prolungare ildel giocatore, che resterà legato al clubal 30 giugno. Il 23enne brasiliano è ormai una colonna portante del club, capace di dare al gioco della squadra frizzantezza e grandi doti tecniche. A 23 anni, Vini Jr. è già uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni del. Ha segnato il gol che ha consentito aidi vincere la 14esima Coppa dei Campioni nella finale di Parigi 2022 e ha vinto il titolo di miglior giocatore al Mondiale per Club 2022 in Marocco, vinto dal, che ha rappresentato l’ottavo titolo mondiale della nostra storia. Vini Jr. è arrivato alnel ...

Commenta per primo Ilè pronto a trattenere Kepa Arrizabalaga . I Blancos, però, non hanno intenzione di spendere più di 20 milioni di euro per l'estremo difensore che non nasconde il suo desiderio di lasciare ..."Il Real Madrid CF e Vini Jr. hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che resterà legato al club fino al 30 giugno 2027. Vini Jr. è arrivato al Real Madrid nel luglio 2018, a soli ...Ora è ufficiale. Vinicius Jr. ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid. IL COMUNICATO - Il Real Madrid C.F. e Vini Jr. hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che è ...