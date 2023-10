Real Madrid | UFFICIALE il rinnovo di Vinicius jr | tutti i dettagli e la maxi clausola

Commenta per primo Ilè pronto a trattenere Kepa Arrizabalaga . I Blancos, però, non hanno intenzione di spendere più di 20 milioni di euro per l'estremo difensore che non nasconde il suo desiderio di lasciare ...

Real Madrid, Tchouaméni: “Infortunio Non è colpa di Gavi mi sono…” ItaSportPress

Real Madrid, Tchouameni scagiona Gavi: "Non è colpa sua, infortunio a fine primo tempo" TUTTO mercato WEB

"Il Real Madrid CF e Vini Jr. hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che resterà legato al club fino al 30 giugno 2027. Vini Jr. è arrivato al Real Madrid nel luglio 2018, a soli ...Ora è ufficiale. Vinicius Jr. ha rinnovato il proprio contratto con il Real Madrid. IL COMUNICATO - Il Real Madrid C.F. e Vini Jr. hanno concordato di prolungare il contratto del giocatore, che è ...