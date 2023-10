Real Madrid | Kepa ha convinto tutti | si lavora per il riscatto dal Chelsea

Commenta per primo Ilè pronto a trattenere Kepa Arrizabalaga . I Blancos, però, non hanno intenzione di spendere più di 20 milioni di euro per l'estremo difensore che non nasconde il suo desiderio di lasciare ...

Real Madrid, Tchouaméni: “Infortunio Non è colpa di Gavi mi sono…” ItaSportPress

Real Madrid, Tchouameni scagiona Gavi: "Non è colpa sua, infortunio a fine primo tempo" TUTTO mercato WEB

Non solo Jude Bellingham. Uno dei segreti del Real Madrid che veleggia spedito in testa alla classifica della Liga insieme al Girona e che ha già ipotecato il passaggio agli ottavi di Champions League ...El Chiringuito TV ha diffuso un'indiscrezione entusiasmante: il Real Madrid punterà a ingaggiare Kylian Mbappé ed Erling Haaland durante il prossimo mercato estivo.