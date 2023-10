Real Madrid | El Chiringuito TV | Perez vuole sia Mbappé che Haaland la prossima estate

(Di martedì 31 ottobre 2023) Che Kyliansia ormai da qualche anno un obiettivo di mercato delè un po’ il segreto di Pulcinella. Dopo non essere riuscito a portarlo in Spagna alla prima occasione utile, Florentinolanonfarsi sfuggire la seconda chance di strapparlo al Paris SG. Ma secondo Pedrerol a ‘ElTV’ il campione francese è solo uno dei due obiettivi del mercato. L’altro? Erling. OBJETIVO. @jpedrerol insiste en su bombazo con el objetivo delel verano que viene. pic.twitter.com/h0FwyT5NNN — ElTV (@eltv) October 31, 2023 ...

Non solo: Simic aveva trovato spazio nelle amichevoli con, Juventus, Trento e Novara dando ottimi segnali. E sabato per lui dovrebbe arrivare la convocazione per Milan - Udinese. ...

Real Madrid, Tchouaméni: “Infortunio Non è colpa di Gavi mi sono…” ItaSportPress

Real Madrid, Tchouameni scagiona Gavi: "Non è colpa sua, infortunio a fine primo tempo" TUTTO mercato WEB

Lautaro è stato intervistato, tra gli altri, anche dal famoso streamer spagnolo Ibai Llanos che ha chiesto al capitano dell'Inter del Real Madrid e di un possibile trasferimento: "È chiaramente una ...A Madrid, Leonor di Borbone giura davanti alle Cortes riunite in sessione solenne. E mentre la giovane principessa giura la Guardia Real intonerà l’inno nazionale mentre davanti alla cattedrale de la ...