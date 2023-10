Reè arrivato a Nairobi per la sua prima visita ufficiale da sovrano del Regno Unito.

Re Carlo III in Kenya, incontro col presidente Ruto - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Re Carlo III è arrivato a Nairobi per la sua prima visita ufficiale da sovrano del Regno Unito. Il re è sbarcato questa mattina insieme alla regina Camilla ed è stato ricevuto dal presidente keniano ...Roma, 31 ott. (askanews) - Re Carlo III d'Inghilterra e la regina Camilla arrivano in Kenya per una visita di Stato che avviene fra molte richieste di scuse per il passato colonialista dell'impero bri ...