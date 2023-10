Raw 30 10 2023 Halloween Time

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 31 ottobre 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dalla Bon Seocours Wellness Arena di Greenville, South Carolina. Lo show inizia con i The Judgment Day che raggiungono il ring. Rhea Ripley è la prima a prendere la parola, dice che hanno garantito ogni settimana uno spettacolo. Poi parla degli incontri di Dominik e JD McDonagh per la puntata. Seth Rollins e Drew McIntyre devono prendere delle decisioni, chiunque di loro uscirà da Crown Jewel come campione. Poi aggiunge che il Fatal Five Way Match del Premium Live Event sarà un’occasione importante per mettersi alla prova. Viene fermata da Sami Zayn, dice che è stanco di sentirla parlare, di sentire che i Judgment Day sono potenti, hanno tutti i titoli nelle loro mani. Ha passato la vita ad affrontare persone come loro, ma lui vuole la ribellione e la resistenza. Dice che può affrontare tutta la stable, uno ...