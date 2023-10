Ranocchia su Darmian | ‘Non ha sbagliato una partita in tutta la sua carriera’

... Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin,, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cancellieri. Inter - Bologna INTER (3 - 5 - 2): Sommer;, De Vrij, Bastoni; Cuadrado, Barella, Calhanoglu,...

Ranocchia: "Darmian non ha sbagliato una partita in tutta la carriera. Pavard Grande colpo" TUTTO mercato WEB

Ranocchia: "Darmian è infallibile, Pavard colpo di livello" Nerazzurrisiamonoi.it

I numeri parlano chiaro: sette clean sheet in dieci giornate di campionato. Nell'ultima, alla Roma, l'Inter ha concesso appena due palloni toccati in area. Da… Leggi ...Andrea Ranocchia ha parlato della solidità difensiva dell'Inter: "Come me lo spiego Col lavoro impressionante che fanno Inzaghi e il suo staff ogni giorno: non è una questione di individualità, che ...