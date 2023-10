Ragazza sfregiata | nuove accuse all' ex A processo anche per maltrattamenti

(Di martedì 31 ottobre 2023) Contestato un nuovo capo di imputazione al 42enne di Scandicci. Ancora in carcere insieme a lui, l'esecutore materiale e l'intermediario che chiedono il rito abbreviato

Contestato un nuovo capo di imputazione al 42enne di Scandicci. Ancora in carcere insieme a lui, l'esecutore materiale e l'intermediario che chiedono il rito abbreviato

Ragazza sfregiata, nuove accuse all'ex. A processo anche per ... LA NAZIONE

Rissa in discoteca, sfregiato dal branco per aver salutato una ragazza ilgazzettino.it

La Procura contesta un nuovo capo di imputazione a Emiliano Laurini. Ancora in carcere insieme a lui ci sono l’esecutore materiale . e l’intermediario: hanno chiesto tutti di essere giudicati in rito ...Contestato un nuovo capo di imputazione al 42enne di Scandicci. Ancora in carcere insieme a lui, l’esecutore materiale e l’intermediario che chiedono il rito abbreviato ...