Questore Napoli emette quattro Daspo | due riguardano tifosi azzurri

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIldiha adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (), della durata di un anno, nei confronti di altrettantipartenopei, di 33 e 43 anni, che, in occasione della partita-Fiorentina dello scorso 8 ottobre presso lo stadio “Diego Armando Maradona”, erano stati denunciati per scavalcamento da un settore all’altro dell’impianto sportivo. Ancora, due provvedimenti, per periodi di 2 e 3 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone, di cui una condannata per estorsione in concorso continuata ed aggravata, mentre l’altra per rapina aggravata in concorso e porto di arma comune da sparo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.