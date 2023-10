Questo non è l’attore Jason Statham che stende la bandiera della Palestina sulla macchina

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il 26 ottobre 2023 è stato pubblicato su Facebook un video che mostra un uomore lasul cofano di un’automobile nera, per poi entrare ine partire. Secondo chi ha condiviso il filmato, si tratterebbe dell’«attore di Hollywood». Lo stesso contenuto circola anche su TikTok Si tratta di un contenuto che veicola una notizia infondata. Il video è stato originariamente pubblicato su TikTok il 21 ottobre 2023, e mostra un uomo all’autolavaggio “Mo Mo Express” in Ohio, negli Stati Uniti d’America. Né nel filmato né nella didascalia viene fatto alcun riferimento al fatto che la persona ripresa siainglese. Nel commento che accompagna il video, ...

Per, numerose sono state le assunzioni di professionisti dell'intelligenza artificiale nelle ...dell'Energia e il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale dovranno garantire che l'AIincida ...

Malgioglio furibondo con Mahamood: “Cambi lavoro, questo non si fa scopiazzando le idee altrui Il Fatto Quotidiano

Blog | L'economia circolare farà bene all'ambiente. E al portafoglio Econopoly

“Non è stato semplice per me ma ho partecipato perché questa è l’ultima volta che i riflettori saranno posati su di me”. Così Carlo Celadon, la vittima del sequestro più lungo della storia italiana a ...Prospettiva da Livia Dickson Chen PhD in Nutrition · 11 years of experience · Brazil Raccomandazioni sulla quantità Il caviale può essere consumato ogni giorno. Una porzione equivale a un cucchiaio ch ...