Questa morte insegna che contro il male la guerra è necessaria

Shani Louk, la ventiduenne tedesco-israeliana, è stata trovata morta con la testa tagliata. Il gesto orribile dei signori del, dei terroristi di Hamas, serva da lezione a chi ancora usa il proprio tempo per puntare il ditolo Stato ebraico.cicheilla. Con buona pace di chi scende in piazza per insultare un Paese che sta difendendo il suo diritto all'esistenza. L'editoriale del direttore di Libero, Mario Sechi.