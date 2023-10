Quanto costa l’ingresso giornaliero a QC Terme Roma?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 ottobre 2023) La famosa struttura di QC, è un centro benessere situato nel territorio di Fiumicino. Si trova a via Portuense 2335, in una zona della provincia diche si trova al confine con il quartiere di Parco Leonardo, l’Aeroporto Internazionale “Leonardo Da Vinci” e la Darsena del comune fiumicinese. Arrivare qui è molto semplice, poiché sono diverse le arterie urbanistiche che ci portano diretti in questo posto: dasi può imboccare la Portuense dall’XI Municipio o l’Autostrada-Fiumicino dalle zone del Grande Raccordo Anulare, la Magliana e l’Eur. Perché le persone vengono a QC? Sempre più spesso, le persone cercano un attimo all’interno della propria settimana lavorativa per staccare la spina e trovare pieno relax per qualche ora. Se cercate tutto ciò, QC ...