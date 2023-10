Quando vedremo passkey su WhatsApp per iPhone | il punto ad oggi

Leggi su optimagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) La sicurezza perè un aspetto che non può mai passare in secondo piano, si studiano sempre nuove modalità di accesso per migliorare tale aspetto. Tenendo presente proprio la questione privacy per utilizzare l’app di, ecco che anche per i dispositiviè pronto il supporto per le. Su Android tale processo è stato avviato da qualche settimana, ora anche per chi dispone di un dispositivo Apple potrà ritrovarsi con questa particolare novità. Previsioni suci saràsuper: ildella situazione al momento Dunque, non solo novità sul fronte sui gruppi, come quelle analizzate di recente. Nell’ultima versione beta dell’app per iOS, è stato infatti avvistato il codice per ...