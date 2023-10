Quando iniziano le ATP Finals 2023 e dove vederle in tv | orari | programma in chiaro | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) Dal 12 al 19 novembre il Pala Alpitour di Torino sarà teatro dell’edizionedelle ATPdi Tennis. Sul veloce indoor italiano, i migliori otto giocatori della stagione si confronteranno e in palio ci sarà l’ambito titolo di “Maestro”, nonché un totale di 1500 punti per il ranking ATP. Allo stato attuale delle cose, in singolare, i giocatori qualificati matematicamente sono il serbo Novak Djokovic, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il russo Daniil Medvedev, Jannik Sinner e l’altro russo Andrey Rublev. In una posizione favorevole per approdare al Master ci sono il greco Stefanos Tsitsipas, il tedesco Alexander Zverev ed il danese Holger Rune. Come era accaduto nel 2021, quindi, l’Italia avrà un suo rappresentante. In quella circostanza era stato Matteo Berrettini, mentre in questo caso è Sinner. Da dire che l’altoatesino subentrò in corso d’opera due ...