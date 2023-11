Quando il vero giornalismo parla aretino

Leggi su lortica

(Di martedì 31 ottobre 2023) Vi sarà capitato, guardando Tagadà o L’aria che Tira a LA7, di notare una giovane inviata che con grinta, determinazione e coraggio racconta dai fronti della guerra, prima in Ucraina ora a Gaza e Tel Aviv, gli avvenimenti più sconvolgenti e pericolosi. La giovane giornalista è Elena Testi, nata nel 1987 ad AREZZO. Laureata in giurisprudenza presso la facoltà degli studi di Perugia ha iniziato a lavorare al Corriere dell’Umbria ed a fare la giornalista freelance, collaborando anche con l’Espresso.Ora è inserita organicamente nei programmi de LA7 portando una ventata di orgoglio per il lavoro di cronista, in questi tempi umiliato da cialtroni leccaculo che si ritrovano in varie redazioni di giornali. Insomma una donna, giovane e preparata che riesce con sintesi e chiarezza, senza quel bagaglio ideologico che falsa tante corrispondenze, a raccontare nelle situazioni più disparate e ...