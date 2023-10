Provincia | Amato FdI | Alfieri ricordi che non è una succursale del Pd

... devono mantenere equilibrio tra tutte le forze politiche e, soprattutto, non possono mascherare iniziative di parte dietro il simbolo della. Così Carmine, Consigliere Provinciale di ...

Provincia, Amato: "Presidente Alfieri, Palazzo Sant'Agostino non è la sede del Pd" SalernoToday

Provincia Amato Fdi Alfieri Ricordi Che Non Una Succursale del pd ... Virgilio

E' stata presentata ufficialmente a Milano la guida Osterie d’Italia 2024 di Slow Food, in uscita in libreria dal 25 ottobre. “Come già notato lo scorso anno, ...Roma, 30 ott. (askanews) – Dopo cinque anni di sold-out in Inghilterra, America e Francia, arriva per la prima volta a teatro in Italia, lo spettacolo con il protagonista più amato di sempre nei telef ...