Promuovere un linguaggio più empatico | inclusivo e rispettoso nei confronti di chi vive l' infertilità È l' obiettivo del manifesto stilato da alcune realtà che si occupano di aiutare e sostenere chi cerca un figlio che non arriva  Persone che | ogni giorno | si scontrano con pregiudizi e superficialità Le loro storie | che assomigliano a tante altre

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Se vuoi te lo spiego io come si fanno i figli!”. “È solo un aborto, fanne subito un altro”. “Ah, fate PMA? E di chi è colpa: tua o sua?”. “I figli si fanno da giovane, oramai sei vecchia… vuoi fare la nonna?” “Hai abortito perché quando si forza la natura non va mai bene” “A me basta che mi tocchino e resto incinta”. “Beata te che puoi viaggiare senza problemi”. Queste sono solodellefrasi (reali!) che molte donne sentono, il più delle volte pronunciate senza alcuna volontà di ferire, come semplice risultato di anni di stigma sociale e poca informazione intorno all’. ...

Pma, un manifesto per 'linguaggio della fertilità, le parole che non feriscono Sottoscritto da IVI, associazione strada per un sogno e da Oneofmany ...Progetto promosso dalla clinica IVI in partnership con l'associazione Strada per un Sogno e il movimento per normalizzare l'infertilità Oneofmany ...