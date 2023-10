Programmi TV di stasera | martedì 31 ottobre 2023 Su Canale 5 il film ‘Attraverso i miei occhi’

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 31 ottobre 2023) Attraverso iocchi (US Mediaset) Rai1, ore 21.30: Per Elisa - Il Caso Claps – 1^Tv Fiction. 1×03: I Claps ricevono una richiesta di riscatto da parte di presunti rapitori. Le indagini portano all’arresto di Danilo, ma l’assenza del corpo di Elisa non permette di portare oltre l’accusa. 1×04: Dopo più di un anno Irene torna a Potenza riavvicinandosi nuovamente a Gildo. Intanto, il caso è trasferito alla procura di Salerno, ma l’assenza del corpo di Elisa “tarpa” le indagini. Rai2, ore 21.20: Boomerissima – Nuova Edizione Varietà. Dopo il successo della prima edizione, Alessia Marcuzzi debutta con la nuova stagione di “Boomerissima” con una strepitosa quanto divertente sfida generazionale: quella tra Boomer e Millennial. Due squadre agguerrite, la prima formata dai vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90, e, la seconda, dalle celebrity ...