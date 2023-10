Previsioni | mitragliata di piogge sull’Italia | dieci giorni a rischio Dove e quando

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) Lemeteo dell’inizio di novembre non promettono nulla di buono. Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito ilmeteo-it, sul settore di Nord-occidentale dell’Europa, intorno alle Isole Britanniche, per tutta la settimana si scateneranno cicloni atlantici che avranno la potenza di uragani. E il forte maltempo arriverà anche.Leggi anche:meteo, in arrivo il ciclone Medusa:il forte maltempo colpirà l’Italia Lemeteo dell’inizio di novembre Un forte calo della pressione atmosferica è previsto tra Irlanda e Inghilterra a partire da giovedì 2 novembre. Lemeteo dell’inizio di novembre indicano però che in breve tempo i temporali e le perturbazioni interesseranno poi anche l’Italia. Prima dell’arrivo di ...