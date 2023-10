Presentato ‘Shine Bright Like a Diamond’ | progetto di residenze d’artista dell’Università di Trieste

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – "Shinea Diamond", ildid'artista per l'Università diin occasione del suo Centenario, è statoquesta mattina a Roma alla Sede della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Tra gli intervenuti il governatore Massimiliano Fedriga, l'assessore regionale all'Università Alessia Rosolen e il Rettore dell'Università diRoberto Di Lenarda. "Quest'anno l'università compierà 100 anni. E' nata come università di scienze economiche nel 1924, oggi è invece generalista, ovvero forma nella complessità delle discipline a 360 gradi. Una delle caratteristiche fondamentali dell'università diè che si trova all'interno di un contesto scientifico assolutamente peculiare. Hanno infatti sede ...

Bright Like a Diamond", il progetto di residenze d'artista per l'Università di Trieste in occasione del suo Centenario, è statoquesta mattina a Roma alla Sede della Regione Autonoma ...

"Shine", le domande a Jeff Koons degli studenti di Polimoda nell ... Portalegiovani Firenze