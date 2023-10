Prescrizione | via libera dalla commissione Giustizia in notturna alla riforma

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ladella Camera ha approvato in sedutal'emendamento dei relatori sulla. Il provvedimento approderà per l'esame in Aula della Camera a partire da lunedì. Laprevede una sospensione dellaper 24 mesi dopo la sentenza di condanna in primo grado e per 12 mesi dopo la conferma della condanna in appello. Se la sentenza di impugnazione non interviene in questi tempi, lariprende il suo corso e si calcola anche il precedente periodo di sospensione. Anche in caso di successivo proscioglimento o di annullamento della sentenza di condanna in Appello o in Cassazione, il periodo in cui il processo è stato sospeso si calcola ai fini della. La...