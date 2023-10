(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ottobre 2023 "Il potere legislativo deve essere autonomo e non eletto a cascata insieme al Governo. E' eletto dai cittadini e non è legato al Presidente, sia esso Obama, sia esso Macron. Così ...

Vogliono sfasciare la nostra Costituzione" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto, intervenendo all'evento "Un'Italia più giusta è possibile", presso il Circolo PD di via Lorenzo Ghiberti, ...

Premierato, Gualtieri: "Vogliono sfasciare la nostra Costituzione" - Il ... Il Sole 24 ORE

Pd, Gualtieri: in piazza per difendere Costituzione e democrazia Agenzia askanews

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ...(Agenzia Vista) "Il potere legislativo deve essere autonomo e non eletto a cascata insieme al Governo. E' eletto dai cittadini e non è legato ...