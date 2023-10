Premierato | Amato stronca la riforma | “Toglie autorevolezza al capo dello Stato” L’Anpi | “Così salta in aria la divisione dei poteri”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) “L’elezione diretta del premier rischia di far perdere l’del, una figura di garanzia e non politica, e priverebbe gli italiani di una figura alla quale sono affezionati, non so quanto lo apprezzerebbero”. Tra le varieture del ddl costituzionale del governo Meloni – atteso al Consiglio dei ministri di venerdì – spicca quella di Giuliano, ex presidente della Consulta nominato proprio dall’esecutivo adella “Commissione algoritmi” che studierà le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel mercato editoriale. “Ci potrebbe essere un referendum confermativo e la storia dice che queste riforme poi non hanno una grande fortuna alle urne”, notaa Start su SkyTg24. In effetti, su tre referendum ...