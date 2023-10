“Posso fare l’annuncio che stavate aspettando” Stefano De Martino rompe il silenzio sulla tv

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023)Deche tutti stavano. Negli ultimi giorni il pubblico italiano di telespettatori è stato lasciato in sospeso in merito alle sorti del programma di successo dell’ex di Belen Rodriguez. Per il conduttore il periodo appare decisamente caotico sia sotto il punto di vista sentimentale, dopo l’ennesima rottura di coppia avvenuta con la modella e conduttrice argentina, sia per quanto riguarda lo ‘start’ previsto a breve per il suo “Bar Stella”. Ma oggi il timoniere decide dire ile mettere chiarezza.diDesu Bar Stella. Si parte o no? Questa la domanda che continua a porsi gran parte del pubblico italiano in attesa di capire meglio le sorti della trasmissione ...