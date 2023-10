Porto la nuova Dc nel governo Meloni? Durerà 4 anni Parla Rotondi

Leggi su formiche

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nel fine settimana appena trascorso si è tenuto in Valle d’Aosta il tradizionale convegno Saint-Vincent, ultima delle storiche kermesse della Democrazia Cristiana. Qui in passato si ritrovava la sinistra forzanovista di Carlo Donat-Cattin. Una tradizione che Gianfranco, rilanciò insieme a Silvio Berlusconi durante la Seconda Repubblica. Possiamo dire che lei è l’anello di congiunzione tra due – se non addirittura tre – epoche? È l’eternità democristiana, ci siamo e ci saremo perché rappresentiamo la parte giusta della storia del Novecento. Con una particolarità: abbiamo talmente vinto sulle nostre ragioni, che esse appartengono ormai a tutti i partiti, e dunque non sono più un fattore di consenso per un partito chiamato Dc. Dobbiamo darci missioni nuove e originali. Chiusa la parentesi del “bipolarismo imperfetto” (per parafrasare Giorgio Galli), da ...