Ponte di Ognissanti | anche Latina tra le 30 località di vacanza preferite dagli italiani

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pubblicato il 31 Ottobre, 2023 Come ogni anno,il 2023 ha il suodi; un fine settimana particolarmente lungo con moltiche ne approfittano per passare qualche giorno fuori e fare un viaggio, il più delle volte non lontano da casa. Secondo i dati riportati da Holidu.it, un portale di prenotazione di case e appartamenti vacanze tra i principali d’Europa, sono circa trenta leper questa occasione. Una classifica che vede appena sei mete estere tra i primi 30 posti, segno che la preferenza è per luoghi. Per il resto la fa da padrona la Lombardia con ben 6(Milano, Livigno e Bergamo nella top 10 seguite poi da Como, Brescia e Lecco), ...