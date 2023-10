Pomezia | studenti Pascal ancora fuori scuola Ma c’è forse la soluzione | sarà il Comune ad occuparsi del trasporto dei ragazzi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nuova settimana, nuovo sit-in (obbligato) deglidel liceodal plesso di Via Pietro Nenni. Con oggi salgano a 7 i giorni di assenza forzata dapoiché, com’è noto, senza navetta inon possono raggiungere la succursale della Selva dei Pini dove sono stati trasferiti dal 23 ottobre. Ora però sembrerebbe esserci all’orizzonte una. Ieri infatti una delegazione di, genitori e Amministrazione Comunale ha incontrato i rappresentanti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Dall’incontro, almeno così sembrerebbe, sarebbe stata individuata una possibilesulla quale però si attendono riscontri ufficiali in giornata: in estrema sintesi, come si vociferava peraltro già nelle settimane scorse, il ...