Pomezia | scuola Marone | i genitori replicano al Sindaco | “Ecco perché siamo contrari e cosa proponiamo” Venerdì 3 novembre manifestazione sotto al Comune

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Unacondivisa, sicura, e di qualità”. Questo lo slogan scelto per la protesta che andrà in scena: in piazza scenderanno le famiglie degli studenti dellache a breve dovranno trasferirsi nella nuova sede di Via dei Castelli Romani come deciso dal. La posizione deiè però chiara: no all’operazione per evitare che i propri figli, sostengono, finiscano dentro ad un’una struttura non adeguata. Tante, troppe, le perplessità attorno a questo stabile costato – è sempre bene ricordarlo – oltre 6 milioni di euro: per questo nei giorni scorsi era stata lanciata una petizione e annunciata unaper protestare contro quanto stabilito dall’Amministrazione comunale. ...