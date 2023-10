Poltergeist | una serie tv dal film horror arriverà su Prime Video

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Unatv tratta dalsu: il progetto è attualmente in fase di sviluppo presso gli Amazon MGM Studios, anche se non c’è alcun autore o regista legato al progetto. Darryl Frank e Justin Falvey saranno i produttori esecutivi per conto di Amblin Television. Amblin ha prodotto iloriginale del 1982, diretto da Tobe Hooper, mentre Steven Spielberg ne ha ideato la storia, co-scritto la sceneggiatura e prodotto il. La trama diera incentrata sulla famiglia Freeling, che si trasferisce in una nuova casa solo per scoprire che è infestata da un’orda di fantasmi. Dopo che i fantasmi rapiscono la loro giovane figlia, i Freeling lavorano con un parapsicologo e un ...