Polizia spara contro una donna musulmana | ' Faccio saltare in aria tutto' ma non aveva esplosivi

Parigi, una donna velata grida Allahu Akbar, polizia spara Agenzia ANSA

Parigi, la polizia spara a una donna che grida Allah Akbar Sky Tg24

Con un fuoristrada fiammante faceva il corriere della droga. Ma con un veicolo di questo genere ha finito per attirare l’attenzione dei carabinieri che lo hanno seguito e beccato in flagrante. L’uomo ...I Carabinieri e gli agenti della Polizia municipale di Giffoni Valle Piana stanno indagando sull’incidente per ricostruire le dinamiche dello scontro. Al momento la ricostruzione dei fatti sembra ...