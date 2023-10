Politano si è preso il Napoli

(Di martedì 31 ottobre 2023) Matteoè uno dei giocatori più in forma delin questi primi mesi della stagione, autore di 5 gol e 4 assist L’esperienza di Matteoè particolare, molto. Perché era arrivato come uno dei salvatori della patria designati nel caos del primodi Gattuso, a gennaio, insieme a Demme Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ha guidato la rimonta, poi c'è da dire che alcune riserve del Milan non sono del livello ... Dico che èveramente di mira, anche oltre i reali demeriti. Poi, certo, i problemi ci sono. Ma ...

Napoli-Milan 2-2, Politano e Raspadori rimontano. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

Garcia: “Farò il vigile per non far addormentare Politano! Lindstrom, Elmas, Raspadori e due punte…” SOS Fanta

Marcello Chirico, giornalista di dichiarata fede juventina, ha analizzato Napoli-Milan, match andato in scena nel catino di Fuorigrotta, ...Blog Calciomercato.com: Preso in sé, un pari a Napoli non sarebbe stato male, anche tenendo conto del doppio vantaggio con cui il Milan era andato al riposo. Il Napoli è ...