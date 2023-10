Poker alla Samp | la Salernitana sfiderà la Juve in Coppa Italia

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Granata agli ottavi: doppietta di Tchaouna e gol di Ikwuemesi e Cabral SALERNO - Tutto facile per la, i granata vincono 4-0 contro ladoria e volano agli ottavi di finale delladove se la vedranno con lantus. Serata di festa per Inzaghi, in gol Tchaouna (doppietta),