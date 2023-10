Poche idee e calcio scheletrico | perché la Roma di Josè Mourinho gioca male?

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023)lacosì? Dopo due anni e mezzo dinella capitale giallorossa è una domanda lecita che molti tifosi, appassionati e addetti ai lavori si fanno ormai da tempo. Con una squadra che magari non potrà competere per lo Scudetto, ma che è il terzo monte ingaggi dell’intera Serie A e che dispone ditori di assoluta qualità, il tecnico portoghese sembra trincerarsi nelle solite sterili polemiche arbitrali pur di non entrare nei dettagli tecnico-tattici. Lavista a San Siro contro l’Inter ha perso in campo, ma ha perso soprattutto nell’idea di nonre la partita. Un match pensato solo per difendersi. E “l’avevamo preparata così” di Bryan Cristante, ...