Piogge autunnali per 10 giorni | dal 3 novembre svolta termica | calo di 8-10 gradi al Sud

(Di martedì 31 ottobre 2023) Sfilza di perturbazioni sull'Italia almeno per altri diecicona più riprese, in un quadro europeo dominato da cicloni atlantici. Il 3segnerà lacon ildelle temperature. E’ il quadro sul maltempo delineato da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it. «Sull'Europa occidentale - osserva - avremo un ciclone potente che condizionerà fortemente...

Un ciclone atlantico condiziona l'Italia, tregua a Ognissanti

Piogge autunnali per 10 giorni, dal 3 novembre svolta termica Agenzia ANSA

Meteo: Piogge autunnali per altri 10 giorni. Parla il meteorologo ... iLMeteo.it

Sfilza di perturbazioni sull'Italia almeno per altri dieci giorni con piogge a più riprese, in un quadro europeo dominato da cicloni atlantici. Il 3 novembre segnerà la svolta termica con il calo dell ...Avvisi: Sfilza di perturbazioni sull'Italia almeno per altri dieci giorni con piogge a più riprese. 'Sfilza' deriva da ‘filz ...