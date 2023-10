Piloti di rally attaccati dai leoni in Kenya | era uno scherzo per attirare l’attenzione dei media

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il video pubblicato sui social da parte di un gruppo didistranieri fuggiti dal parco nazionale dell’Amboseli inper un imminente attacco diè diventato virale dopo poche ore dalla pubblicazione, ma si trattava di unoper catturaredei. Il video mostra ialzarsi terrorizzati e scappare durante la cena al tramonto all’ombra di un’acacia, all’annuncio di un guardiano del parco che li avvertiva dell’arrivo dei feroci felini, come ripreso dal sitons. “Era solo un gioco persu questo evento che sta attraversando gli scenari più belli del“, ha rivelato all’ANSA l’organizzatore italiano del ...

... resta ancora da assegnare il titoloancora in bilico tra i due equipaggi della Toyota. Una ... Rovanpera, che bis Mondiale! Kalle Rovanpera si riconferma Campione del Mondo. A 23 anni ...

I PILOTI PIRELLI DOMINANO LA FINALE DELLA COPPA ITALIA ... Newsroom Pirelli

Giuseppe Testa e Gino Abatecola vincono il Rally del Lazio Cassino ... Rallyssimo

La posizione del manubrio sulla Rally Pro, con le estremità più vicine al pilota di 15 mm, facilita la guida stando seduti o in piedi. Per un design più carismatico, la gamma 2024 ha una nuova ...Un'esperienza perfetta per gli appassionati di rally grazie ad una modalità carriera ben riuscita e ad un sistema di guida appagante.