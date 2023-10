Pil Italia fermo nel terzo trimestre | +0 | 7% nel 2023

Leggi su panorama

(Di martedì 31 ottobre 2023) Crescita a zero per l’neldel. L’Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, sia rimasto stazionario sia rispetto alprecedente, sia rispetto aldel 2022. Lo comunica l’istituto di statistica. La variazione acquisita del prodotto interno lordo per ilè pari a +0,7%, secondo quanto riferito sempre dall’Istat. È lo stesso livello delprecedente. Ildel- spiega l’Istat - ha avuto tre giornate lavorative in più rispetto alprecedente e una giornata lavorativa in meno rispetto al...