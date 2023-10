PIL inguaia il Governo | allarme delle associazioni | “Il Paese è fermo”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 31 ottobre 2023) Cattive notizie per l’economia italiana con il PIL che stavolta fa lo sgambetto al. L’Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia rimasto stazionario sia rispetto al trimestre precedente, sia rispetto al terzo trimestre del 2022. Lo comunica l’istituto di statistica confermando che la crescita acquisita per l’intero 2023 resta a +0,7% come già nel secondo trimestre. Economia al palo “Il PIL italiano è rimasto stabile nel trimestre estivo, sia nel confronto con i tre mesi precedenti che con lo stesso trimestre dello scorso anno. Difficilmente l’attività economica tornerà a crescere prima della primavera”. Così Paolo Mameli, economista dell’Ufficio Studi di Intesa Sanpaolo nel Macro Rapid Response Nel dettaglio, si legge: “In ...