Pil | Cna | “Per riprendere la strada dello sviluppo bisogna rilanciare gli investimenti approfittando di Pnrr | Fondi europei | eventi straordinari”

(Di martedì 31 ottobre 2023) ROMA – “Le nostre preoccupazioni stanno trovando riscontri. Lo dimostra, purtroppo, la crescita zero per l’Italia registrata dall’Istat nel terzo trimestre di quest’anno. E, dato forse ancor più allarmante, dopo dieci trimestri si arresta anche l’incremento della dinamica tendenziale”. Lo si legge in un comunicato della CNA. “Il nostro Paese ha bisogno diperla. Senzail rischio è che si possa innescare addirittura una dinamica recessiva – prosegue la nota – Con una manovra condizionata dai vincoli di bilancio non si può ipotizzare una inversione di tendenza.approfittare, allora, di tutte le risorse aggiuntive possibili, con rapidità ed efficienza, senza finire per sprecare un solo euro: dal ...