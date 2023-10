(Di martedì 31 ottobre 2023) Unapiattaforma europea - 'Ma non si dice che la produzione della televisione generalista deve essere nazionale?', obietta Vespa. 'Certo - risponde- e infatti noi stiamo ...

Una grande piattaforma europea - 'Ma non si dice che la produzione della televisione generalista deve essere nazionale', obietta Vespa. 'Certo - rispondeBerlusconi - e infatti noi stiamo aumentando gli investimenti di prodotti nazionali in Italia, Spagna e speriamo presto in Germania. Ma il progetto è costruire una grande piattaforma ...

Antonio Ricci: «Nel giorno di Giambruno ho preparato un finto copione. Pier Silvio Non l’ho sentito» Corriere della Sera

Pier Silvio Berlusconi: "Vogliamo creare grande broadcast europeo" | "Dispiaciuto per la vicenda Meloni-Giambruno" TGCOM

ROMA – “Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere”. Con queste parole Pier Silvio Berlusconi, amministrator ...Per ottenere nuovamente i diritti delle partite, il gruppo di Cologno ha superato la concorrenza della Rai. Decisiva l’offerta da 58 milioni di euro a stagione ...