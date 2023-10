Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sulla vicenda Giambruno | “Vicino a Meloni e dispiaciuto per Striscia”

Leggi su tpi

(Di martedì 31 ottobre 2023)ilparla per la prima volta, e presumibilmente anche l’ultima, dellae dei fuorionda trasmessi dala Notizia riguardanti quest’ultimo. “Sono moltoa Giorgia e sono molto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere” ha dichiarato l’amministratore delegato di Mediaset a Bruno Vespa per il libro Il rancore e la Speranza in uscita per Mondadori/Rai Libri il prossimo 8 novembre. Di recente, anche Marinaera intervenuta ...