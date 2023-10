(Di martedì 31 ottobre 2023) 'Il Parlamento ha detto che posso ricandidarmi: perché non accontentarlo?' ROMA - Porre o porsi limiti non è un qualcosa che affascina il numero 1 della pallacanestro italiana Gianni. In un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il presidente della Fip spiega la scelta di dare l'o

Trovoche un allenatore bravo come Pozzecco possa vivere l'emozione delle partite ... Il presidente della Federbasket, Gianni, commenta così la decisione di permettere al ct della ...

Petrucci "Giusto lasciare libero Pozzecco, io mi ricandido" Agenzia ... Italpress

Petrucci: "Pozzecco ct part-time è una scelta giusta, vorrei Gigi ... Eurosport IT

2 minuti per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Porre o porsi limiti non è un qualcosa che affascina il numero 1 della pallacanestro italiana Gianni Petrucci. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dell ...Ha la forma di una classica pagnotta con la crosta croccante e lucida di tuorlo d’uovo, mentre l’interno deve essere morbido, profumato, speziato e peposo al punto giusto. Il segreto per una buona ...