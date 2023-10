Pesto masterpiece of Liguria | a Heatrow via agli spot

È ufficialmente partita la campagna di promozione della Liguria all'aeroporto di Heathrow di Londra, che durerà fino al 12 novembre e che ha come protagonista ilLo spot trasmesso nello scalo di Londra dà il via "#Pesto Masterpiece of Liguria" la campagna lanciata dal 6 all'8 novembre, in occasione della presenza della Liguria alla fiera del turismo mondiale ...(ANSA) - GENOVA, 31 OTT - È ufficialmente partita la campagna di promozione della Liguria all'aeroporto di Heathrow di Londra, che durerà fino al 12 novembre e che ha come protagonista il pesto. Lo sp ...