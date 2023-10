Pesce di stagione | il calendario mese per mese

Leggi su dilei

(Di martedì 31 ottobre 2023) In genere, la stagionalità viene associata a frutta e verdura: ciliegie e fragole in primavera, pomodori in estate, zucche in autunno, arance in inverno, e così via. Molti ignorano, quindi, che anche i prodotti ittici hanno la loro stagionalità. Vale a dire che ilnon è uguale tutto l’anno, ma ha periodi e momenti migliori per essere pescato e gustato. Consumare ildisignifica mangiarlo quando è più buono e fresco, ma anche rispettare la natura e i cicli riproduttivi delle specie ittiche. Facciamo un viaggio attraverso i mari e le stagioni per scoprire quali sono i pesci più buoniper. Dall’Adriatico fino al Tirreno, vediamo in questa guida come scegliere in modo più consapevole il pescato, non solo per il gusto ma anche per ...