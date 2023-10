Perugia | un Natale di grandi eventi in centro storico

(Di martedì 31 ottobre 2023) Sarà unall’insegna della luce e delle attrazioni, con i mercatini, la pista di ghiaccio, giochi, musica e tante proposte per bambini e famiglie. Il programma è stato oggetto di una riunione lunedì 30 ottobre presso la Sala della Vaccara di Palazzo dei Priori, convocata proprio per definire il progetto di animazione territoriale e di illuminazione scenografica natalizia della città che il Consorzio sta definendo. Presenti alla riunione circa trenta negozianti provenienti da tutte le zone del, tra cui singoli operatori, referenti delle Associazioni dei borghi, ma anche responsabili dei negozi in franchising e aziendali a dimostrazione del grande interesse che c’è per l’argomento trattato. A rappresentare l’amministrazione comunale l’Assessore al Commercio Clara Pastorelli, ha riportato il sostegno dell’amministrazione alla ...

Arrivati, quasi, a novembre, il Consorzio Perugia in Centro, che raduna i commercianti dell'acropoli, si iniziano a mettere in fila quelle che saranno le iniziative per le festività di Natale nel