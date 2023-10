Perugia-Civitanova | Finale Supercoppa Italiana volley 2023 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023)si affronteranno nelladelladimaschile. L’appuntamento è per mercoledì 1° novembre (ore 17.00) al Biella Forum, dove verrà messo in palio il primo trofeo stagionale. Si preannuncia un confronto altamente spettacolare, equilibrato e appassionante tra due delle migliori formazioni della pallavolo tricolore. La compagine umbra ha avuto la meglio su Trento per 3-1, mentre la formazione marchigiana ha surclassato Piacenza per 3-0. Entrambe le squadre andranno a caccia del quinto sigillo della propria storia: la Lube si è imposta nel 2006, 2008, 2012, 2014; i Block Devils hanno fatto festa nel 2017, 2019, 2020, 2022.si sono fronteggiate innel 2017, 2020 e ...