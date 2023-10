Perugia | arrestato animatore che ha abusato di una bambina di 6 anni

(Di martedì 31 ottobre 2023) Pubblicato il 31 Ottobre, 2023 Mentre lavorava comein una struttura ricettiva della provincia diavrebbedi unadi sei, approfittando di una pausa lavorativa. Per questo un trentatreenne di origini marchigiane è stato messo agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine dei carabinieri coordinati dalla procura del capoluogo umbro. Sullo smartphone dell’uomo sono state poi trovate “un numero rilevante” di immagini pedopornografiche, come riferiscono gli inquirenti. È stato, quindi, accusato di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico. Secondo quanto reso noto dalla procura dii fatti risalgono allo scorso agosto. La, poi medicata in ospedale a, si trovava ...

Al termine degli accertamenti e dopo le cure prestate alla bimba dai sanitari dell'ospedale di, i carabinieri avevano denunciato l'uomo sottoponendo a sequestro il suo telefono cellulare e ...

Mentre lavorava come animatore in una struttura ricettiva della provincia di Perugia avrebbe abusato di una bambina di sei anni, approfittando di una pausa lavorativa: Per questo un trentatreenne di ...