Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo a Lucca Comics 2023 per un’anteprima imperdibile

(Di martedì 31 ottobre 2023)e gli dei, la serie Disney Plus, sarà protagonista acon; venerdì 3 novembre, alle ore 14.45, presso il Cinema Astra, si svolgerà infatti un panel virtuale in cui verranno mostrate alcune clip dalla serie, basata sulla saga bestseller di Rick Riordan: interverranno da remoto Jon Steinberg, showrunner, co-creatore e produttore esecutivo della serie, e Dan Shotz, produttore esecutivo. La prima stagione della serie debutterà su Disney+ il 20 dicembre con due episodi, seguiti da un nuovo episodio ogni settimana. Ecco di seguito il comunicato stampa completo rilasciato da Disney Italia, con i dettagli dell’evento:E GLI DEI ...

La serie Disney+e gli dei dell'Olimpo sarà presentata alla 57ª edizione di Lucca Comics & ...

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo: un primo sguardo alla serie a ... BadTaste.it Cinema

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo a Lucca Comics & Games 2023 Movieplayer

La piattaforma di streaming on demand Disney+ ha annunciato oggi che Percy Jackson, la nuova serie tv basata sui romanzi di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, sarà alla 57esima edizione di Lucca ...Il 3 novembre, a Lucca Comics & Games si terrà un panel virtuale con la proiezione di clip in anteprima dalla serie 'Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo' e con la presenza, in collegamento, di Jon Ste ...