“Perché l’hanno mandata via” Grande Fratello | i reali motivi dell’uscita definitiva dalla casa

Leggi su tuttivip

(Di martedì 31 ottobre 2023) La 15esima puntata del2023 di Alfonso Signorini ha decretato l’ennesimo eliminato di quest’edizione. In nomination erano finiti, giovedì scorso, Beatrice Luzzi, Massimiliano Varrese, Grecia Colmenares, Giuseppe Garibaldi e Valentina Modini. Nulla era scontato questa volta per diversi. Il 30enne calabrese non si è trovato mai tanto nei guai come ieri sera, persino lo stesso conduttore ha sentito il dovere di redarguirlo per le sue continue, pessime uscite su Beatrice Luzzi al2023. C’è andato vicino eppure non è toccato a lui vestire i panni dell’eliminato, ma a Valentina Modini., il concorrente eliminato il 30 ottobre e iL’avventura televisiva nello spiato appartamento di ...